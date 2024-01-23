Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола родини – фото

Ольга Гринкевич заявила, що кримінальна справа проти її родини – "брехня і маніпуляції".

Ольга Гринкевич – дочка скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – порушила мовчанку і вперше прокоментувала ситуацію довкола своєї родини та відреагувала на нещодавнє затримання свого брата – Романа Гринкевича.

Про це Ольга Гринкевич розповіла у Instagram Stories.

Ольга оприлюднила Stories після того, як 22 січня її брата – Романа Гринкевича – затримали в Одесі. Вона написала про "неетичні" дії правоохоронних органів через опубліковані світлини брата.

Ольга заявила, що ЗМІ поширюють "брехню та маніпуляції" про корупційний скандал, у якому замішаний бізнес родини Гринкевичів.

"Спочатку "вкрали" без передоплати. Тепер "перетинав кордон" на ліжку в тапочках. Я дуже сподіваюся, що люди почали розуміти масштаб абсурду! Почали розуміти те, як замилюють очі! Як суспільство використовують проти людей, на боці яких правда! Правда, яку, на жаль, ігнорують наші "об'єктивні" ЗМІ. Я залишу за дужками питання етики "правоохоронців", щодо опублікованих фото. Слава Богу, що остаточне рішення буде за судом, який буде опиратися на факти, а не на брехню і маніпуляції ЗМІ. Залишається лише чекати правосуддя", - заявила Ольга.

Дописи Ольги Гринкевич / Фото: Instagram Stories

Дописи Ольги Гринкевич / Фото: Instagram Stories

Дописи Ольги Гринкевич / Фото: Instagram Stories

Вона також переказала "вітання" людям, які бажають її сім'ї зла і запевнила, що "час все розставить на свої місця".

Дописи Ольги Гринкевич / Фото: Instagram Stories

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 22 січня обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу – суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив його під варту до 17 березня з можливістю внесення застави в 500 млн гривень.

Роман Гринкевич – п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича (батька Романа Гринкевича) затримали за спробу дати хабар у $500 тисяч одному із керівників ДБР. Він перебуває під вартою від кінця грудня 2023 року.

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