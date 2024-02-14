Додаткова перевірка українського зерна у Польщі – у Мінагрополітики зробили заяву

Україна готова до додаткових перевірок зерна в Польщі.

Україна готова до додаткових перевірок зерна в Польщі, яке прямує через польську територію транзитом.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.

"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", – сказав міністр.

Напередодні заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, заявив, що все українське збіжжя додатково перевірятиметься на кордоні через нібито низьку якість.

Сольський зауважив, що через Польщу експортується насправді невеликий обсяг зерна, адже 90% українських фермерів уже третій місяць поспіль віддають перевагу експорту через морські порти.

Крім того, Україна веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням агропродукції.

"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам вирішити це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", – зазначив міністр.

За його словами, у грудні минулого року з українських портів було експортовано 5 млн тонн зерна, шроту й олії та приблизно 1 млн тонн через Дунай і майже 1 млн тонн – це шрот, олія і зерно, яке пішло через наших сусідів.

Поляки розсипали українське зерно на кордоні

Польські протестувальники зірвали замки з фур і висипали українське зерно просто на дорогу на кордоні перед Дорогуськом.

Речниця поліції міста Холм Ева Чиж каже, що у справі з українським зерном наразі збирають докази та опитують свідків. Наразі вони нікого не затримували.

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії польських фермерів "моральною провокацією".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає такі дії неприпустимими. Очільник МЗС наголосив, що заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський назвав "актом відчаю".

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