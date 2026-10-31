Додаткова платіжка за воду: кому загрожує штраф до 17 тисяч гривень і як його уникнути

Лічильники води / © pixabay.com

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Українці, які користуються централізованим водопостачанням, можуть отримати додаткові нарахування до звичної платіжки. Це стосується випадків, коли споживач навмисно або випадково пошкодив пломбу на лічильнику та не сповістив про це надавача послуг. Під час перевірки таке порушення задокументують та можуть виписати чималий штраф.

Як карають споживачів за пошкодження пломби та чи можна уникнути фінансових наслідків, розбиралися Новини.LIVE.

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Штрафи за пошкоджену пломбу

Як зазначають у компанії, яка спеціалізується на повірці лічильників, зірвана пломба може принести споживачу великі фінансові втрати та навіть призвести до правової відповідальності.

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Якщо пошкодження пломби виявили у звичайного побутового споживача, розмір штрафу може становити від 1 700 до 3 400 грн. Значно суворіше карають юридичних осіб: заплатити доведеться від 8 500 до 17 000 грн.

Під час розрахунку штрафу фахівці водоканалу будуть брати до уваги обставини, за яких відбулося пошкодження пломби. Чи була це навмисна діє з метою вплинути на роботу приладу або ж випадкова, наприклад, під час ремонту в будинку. Пом’якшувальною обставиною вважається самостійне повідомлення споживачем про пошкодження пломби та невтручання в роботу лічильника.

Нарахувати можуть не тільки штраф

Інколи самої сплатою штрафу справа може не обійтися. Водоканал має право вимагати відшкодування збитків за період від зриву пломби до її відновлення, оскільки облік споживання води в цей період вважається неточним.

Фактично споживачу виставлять рахунок за крадіжку води, якщо буде встановлено спробу несанкціонованого втручання в прилад обліку. Сума таких нарахувань визначається на основі нормативів споживання для відповідної категорії споживачів.

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Зазвичай платити доводиться значно більше, ніж за реальні обсяги споживання за лічильником.

Як мінімізувати наслідки

У побуті можуть траплятися різні ситуації, наприклад, власник житла робив ремонт та випадково порушив цілісність пломби на лічильнику. В такому випадку не варто чекати, що все зійде з рук. Простий порядок дій може врятувати від великого штрафу та донарахувань за необліковану воду.

Що потрібно зробити:

Одразу повідомити про пошкодження пломби водоканалу або уповноваженій організації, що обслуговує прилад. Заповнити заявку на повторне опломбування та сплатити вартість послуги, яка зазвичай коштує близько 100 грн. Зафіксувати показники на момент пошкодження пломби та не втручатися в роботу лічильника до його опломбування. Отримати відповідний акт після відновлення пломби фахівцями водоканалу.

Раніше ми писали про те, що українцям можуть платити за економію світла у години пік. Новий механізм працюватиме через агрегаторів і не вимагатиме зміни постачальника електроенергії. Наразі йдеться лише про проєкт, який ще має пройти відкрите обговорення.

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