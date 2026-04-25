Додаткова стаття витрат: за що доплачуватимуть власники лічильників води

Українці зобов’язані регулярно проводити повірку лічильників води / © УНІАН

Власникам лічильників води в Україні доведеться врахувати ще одну статтю витрат — періодичну повірку приладів. Йдеться про обов’язкову перевірку точності та справності, без якої можливі переплати або суперечки з постачальниками послуг.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Там наголошують, що перевірку необхідно проходити регулярно — раз на чотири роки. Така процедура дозволяє забезпечити коректний облік використаної води та уникнути фінансових втрат через некоректні показники.

«Дотримання встановлених строків і звернення лише до сертифікованих організацій допомагає уникнути зайвих витрат і конфліктів із комунальними службами. Вчасна перевірка фактично захищає споживача від переплат», — наголосили у відомстві.

Хто має право перевіряти лічильники

Проводити повірку мають право лише спеціально уповноважені структури. Це, зокрема, наукові метрологічні центри з міжнародно визнаними можливостями, а також акредитовані лабораторії, які отримали відповідний дозвіл.

Хто оплачує повірку лічильників води

Сама ж повірка, наголошується, проводиться коштом власника приладу — однак лише, якщо в договорі з постачальником не вказано інше. Це означає, що:

Якщо укладено індивідуальний договір про водопостачання — витрати зазвичай несе власник приладу.

Якщо ж співвласники багатоквартирного будинку не мають індивідуальних договорів, а власником є водоканал або управитель будинку — наприклад, ОСББ, — повірку забезпечує виконавець послуги.

Нагадаємо, в Україні всі споживачі газу зобов’язані регулярно проводити повірку лічильників, періодичність якої залежить від класу точності пристрою. Повірка лічильників газу здійснюється кожні 8 років.

Усі роботи — демонтаж, заміна, доставлення, встановлення — здійснюються оператором ГРМ безкоштовно, незалежно від того, кому належить прилад. Повірку здійснюють лише акредитовані державні підприємства.

Якщо лічильник визнано непридатним, оператор ремонтує або замінює його власним коштом. Це передбачено законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність».