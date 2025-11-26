Додаткова відпустка для УБД: хто і на яких умовах може її отримати

УБД

Реклама

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо умов і порядку надання додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають статус учасника бойових дій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Відповідна відпустка передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і становить до двох тижнів на рік, а для осіб із особливими заслугами перед державою — до трьох тижнів, повідомили у відомстві.

Реклама

За інформацією Міноборони, право на таку відпустку є державною гарантією, закріпленою пунктом 18 статті 10¹ Закону України «Про соціальний і правовий захист прав військовослужбовців та членів їх сімей». Тривалість додаткової відпустки визначена у 14 календарних днів на рік або 21 день — для військових з особливими заслугами, при цьому на час відпустки зберігається грошове забезпечення.

У відомстві наголосили, що під час дії воєнного стану порядок надання таких відпусток має низку особливостей. Рішення щодо їх надання ухвалює командир військової частини на підставі рапорту військовослужбовця. При цьому командир зобов’язаний враховувати оперативну обстановку, потребу у виконанні бойових завдань, а також вимогу щодо недопущення одночасної відсутності на службі більш ніж 30% особового складу підрозділу.

Додаткова відпустка надається протягом календарного року з моменту набуття військовослужбовцем права на неї та є додатковою до щорічної основної відпустки. Як підкреслили у Міноборони, вона надається одним безперервним періодом — 14 або 21 день відповідно, і не може бути поділена на частини.

Окремо зазначається, що до тривалості відпустки можуть додаватися один або два дні для проїзду до місця її проведення і назад, але не більше двох діб в один кінець у межах України.

Реклама

У Міністерстві наголосили, що додаткова відпустка має накопичувальний характер. Невикористані дні не анулюються після завершення календарного року, і при звільненні військовослужбовцю виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні такої відпустки за попередні роки служби. Винятком є випадки звільнення у зв’язку зі службовою невідповідністю, обвинувальним вироком суду або систематичним невиконанням умов контракту.

Також у відомстві уточнили, що право на додаткову відпустку зберігається незалежно від подальшого місця роботи. Після звільнення з військової служби особа продовжує мати право на таку відпустку за основним місцем роботи або за сумісництвом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у чому різниця між статусами учасника бойових дій та учасника війни.