Додаткове озброєння від Заходу та нові безпекові угоди вже скоро: головне зі звернення Зеленського

В України вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України. Деякі з цих домовленостей будуть реалізовані найближчим часом, інші – ближче до осені.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у суботу, 8 червня.

Зеленський додав, на фінальній стадії підготовки кілька нових безпекових угод для України.

"Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде", – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що завдяки перемовинам під час візиту до Франції Україна має нові оборонні рішення – від Парижу та Вашингтону.

"Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії", – сказав він.

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