Додаткові $37 млрд для України та реакція на обстріл Польщі: головні новини ночі 16 листопада 2022

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Головні новини ночі 16 листопада 2022:
- Байден назвав малоймовірним запуск ракети з Росії, яка впала у Польщі. Читати далі –>
- Країни G7 проведуть екстрені переговори у зв'язку з падінням ракет в Польщі. Читати далі –>
- Байден просить Конгрес виділити додаткові $37 млрд на допомогу Україні. Читати далі –>
- Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни — Галущенко. Читати далі –>
- Дуда заявив, що не має чітких доказів того, хто запустив ракету. Читати далі –>
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