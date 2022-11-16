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Додаткові $37 млрд для України та реакція на обстріл Польщі: головні новини ночі 16 листопада 2022

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Додаткові $37 млрд для України та реакція на обстріл Польщі: головні новини ночі 16 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 16 листопада 2022:

  • Байден назвав малоймовірним запуск ракети з Росії, яка впала у Польщі. Читати далі –>
  • Країни G7 проведуть екстрені переговори у зв'язку з падінням ракет в Польщі. Читати далі –>
  • Байден просить Конгрес виділити додаткові $37 млрд на допомогу Україні. Читати далі –>
  • Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни — Галущенко. Читати далі –>
  • Дуда заявив, що не має чітких доказів того, хто запустив ракету. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1668
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