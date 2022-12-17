Додаткові $38 млрд для України та розкол у російській армії : головні новини ночі 17 грудня 2022

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Головні новини ночі 17 грудня 2022:
- Байден просить Конгрес виділити для України додаткові $38 млрд. Читати далі –>
- В Британії стурбовані запитом Сунака аналізу перебігу війни в Україні. Читати далі –>
- Путіна перед вторгненням в Україну попереджали про катастрофічні наслідки для Росії - FT. Читати далі –>
- Арестович заявив про розкол в російській армії: "Перші дзвіночки вже звучать". Читати далі –>
- Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін летить в гості до Лукашенка. Читати далі –>
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