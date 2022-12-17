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Додаткові $38 млрд для України та розкол у російській армії : головні новини ночі 17 грудня 2022

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Додаткові $38 млрд для України та розкол у російській армії : головні новини ночі 17 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 17 грудня 2022:

  • Байден просить Конгрес виділити для України додаткові $38 млрд. Читати далі –>
  • В Британії стурбовані запитом Сунака аналізу перебігу війни в Україні. Читати далі –>
  • Путіна перед вторгненням в Україну попереджали про катастрофічні наслідки для Росії - FT. Читати далі –>
  • Арестович заявив про розкол в російській армії: "Перші дзвіночки вже звучать". Читати далі –>
  • Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін летить в гості до Лукашенка. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4772
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