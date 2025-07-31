Додаткові дні відпустки для військових: що змінилось і хто може отримати

ЗСУ / © СБУ

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В Україні ухвалили рішення про надання військовим додаткових 15 днів відпустки. Крім того, був ухвалений закон, що надає більше можливостей для розвитку ветеранських підприємств. Проте, хто і як може отримати ці додаткові дні відпустки?

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

За словами Павла Паліси, раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала й раніше, але під час воєнного стану не діяла, а тепер набула чинності.

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«Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі», — пояснює Павло Паліса.

Наразі також опрацьовується механізм, який дозволить військовим отримувати компенсацію за невикористані дні відпустки щороку, а не лише після звільнення зі служби. Крім основної відпустки, військовослужбовці мають право на 10 днів відпустки за сімейними обставинами. До кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу.

Раніше повідомлялося, в Україні ухвалили додаткову відпустку для бійців та закон, який посилить можливості ветеранських підприємств. Володимир Зеленський зауважив, що він раніше доручав реалізацію рішення військовому командуванню. Тепер офіційно погодили рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових.