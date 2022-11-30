Додаткові Gepard для України та запеклі бої в районі Бахмута: головні новини ночі 30 листопада 2022

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Головні новини ночі 30 листопада 2022:
- Росіяни збрехали про серйозний прорив української оборони в районі Бахмута - ISW. Читати далі –>
- Шольц пообіцяв ще більше Gepard для України. Читати далі –>
- У Пентагоні заявили, що поки не планують передачу Україні систем Patriot. Читати далі –>
- Італія допоможе Україні відновити енергосистему — МЗС. Читати далі –>
- Чемпіонат світу з футболу-2022: хто вже вийшов до плейоф. Читати далі –>
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