Додаткові ППО, російські активи та підтримка енергетики: звернення Зеленського після саміту G7

Україна підписала дві важливі безпекові угоди — з США та Японією.

У п'ятницю, 13 червня, відбувся саміт країн "Великої сімки", в якому брав участь і президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі з лідерами G7 говорили про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів, нову підтримку та відновлення України.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Сьогодні майже всі наші зустрічі тут, на саміті G7, "Великої сімки", та на полях саміту – саме про те, про що кажуть наші військові, про наші потреби й про наші можливості зараз, якщо постачання буде достатнім і вчасним. З усіма лідерами ми говоримо про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів", – зазначив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що головний результат саміту для України – збільшення кількості ППО.

"Patriot – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо 50 мільярдів доларів", – повідомив президент.

На полях саміту G7 також були підписані дві важливі безпекові угоди – з США та Японією.

"Історичний результат зі Сполученими Штатами – двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобовʼязувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків", – наголосив президент.

В тексті угоди зі Сполученими Штатами зокрема зафіксовано, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилей винищувачів в необхідній Україні кількості.

Зеленський також зазначив, що безпекова угода з Японією є "дуже перспективною".

"Це перша така угода з країною з-поза меж НАТО, з Тихоокеанського регіону. Ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни", – зазначив він.

Президент додав, що цього року Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів підтримки.

На сьогоднішній день Україна вже підписала безпекові угоди з усіма країнами G7, а загалом підписано вже 17 угод і ще 10 готуються до підписання.

Президент також повідомив, що 13 червня відбулася ще одна дуже "надихаюча" зустріч – із головою Світового банку.

"Ми говорили, зокрема, про підтримку нашої енергетики, доступу людей, компаній, державних інституцій до необхідних коштів, щоб відновлювати зруйновані енергоможливості й будувати нові", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, підписання безпекової угоди з США стане ще одним кроком до вступу України у НАТО. Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту Україною її суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України.

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