Додаткові системи NASAMS для України та розширення масштабів підготовки ЗСУ: головні новини ночі 1 грудня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 1 грудня 2022:
- США розмірковують над значним розширенням масштабів бойової підготовки ЗСУ - CNN. Читати далі –>
- У Ердогана заявили, що наземна операція Туреччини в Сирії може розпочатися будь-якої миті. Читати далі –>
- Бої під Бахмутом показують, що Росія не засвоїла уроку Сєвєродонецька - ISW. Читати далі –>
- США уклали контракт на $1,2 млрд з Raytheon на виробництво шести комплексів NASAMS для України. Читати далі –>
- Євросоюз передасть Україні додаткову партію генераторів — Боррель. Читати далі –>
Читайте також:
- "Путін — це буратінко": Арестович пояснив, чому очільнику Кремля не вдається залякати українців терором
- Німеччина купить у США літаки, здатні нести ядерну зброю
- Війна "десь там": британський експерт пояснив, чому НАТО не закриває небо над Україною