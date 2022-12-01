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Додаткові системи NASAMS для України та розширення масштабів підготовки ЗСУ: головні новини ночі 1 грудня 2022

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Додаткові системи NASAMS для України та розширення масштабів підготовки ЗСУ: головні новини ночі 1 грудня 2022

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 1 грудня 2022:

  • США розмірковують над значним розширенням масштабів бойової підготовки ЗСУ - CNN. Читати далі –>
  • У Ердогана заявили, що наземна операція Туреччини в Сирії може розпочатися будь-якої миті. Читати далі –>
  • Бої під Бахмутом показують, що Росія не засвоїла уроку Сєвєродонецька - ISW. Читати далі –>
  • США уклали контракт на $1,2 млрд з Raytheon на виробництво шести комплексів NASAMS для України. Читати далі –>
  • Євросоюз передасть Україні додаткову партію генераторів — Боррель. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
225
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