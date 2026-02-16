Додаткові відпустки для військових: хто має право та на яких умовах

Військовий

В Україні питання додаткових відпусток для військових під час війни залишається складним. Їхнє надання залежить від рішення командира підрозділу та регламентується законодавством. Тривалість відпочинку та виплати залежать від статусу військовослужбовця.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Хто може отримати додаткову відпустку

Учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю через війну

Тривалість: 14 днів на рік

Оплата: Грошове забезпечення зберігається

Компенсація: При звільненні виплачується за невикористані дні

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною

Тривалість: До 21 дня на рік

Оплата: Відпустка за власний рахунок, гроші не зберігаються

Компенсація: При звільненні не виплачується

Інші учасники війни

Тривалість: До 14 днів на рік

Оплата: Без збереження грошового забезпечення

Компенсація: При звільненні не нараховується

Як надають відпустку під час війни

Відпустка надається лише після погодження з командиром або начальником частини (для більшості категорій).

Час на дорогу: Військовим виділяють до 2 діб на кожен бік поїздки по території України. Ці дні не враховуються в основну тривалість відпустки.

Кому виплачують компенсацію

Виплата за невикористані дні: Тільки для УБД та осіб з інвалідністю, бо у них відпустка оплачувана.

Без компенсації: Для учасників війни та осіб з особливими заслугами — їхні дні відпочинку надаються без збереження зарплати.

Процес надання додаткових відпусток під час війни завжди індивідуальний і залежить від конкретного підрозділу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час війни українські працівники зберігають право на щорічну відпустку, проте роботодавець може обмежувати її надання, особливо на об’єктах критичної інфраструктури.