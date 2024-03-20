Додаткові виплати пенсіонерам після 70 років: що відомо про суму нарахувань 2024 року

В Україні пенсіонерам, які досягли 70, 75 та 80 років, передбачені додаткові виплати. Скільки додають до пенсії 2024 року?

Хто отримає доплату до пенсії і скільки додають

Українські пенсіонери після 70 років можуть розраховувати на щомісячну доплату до пенсії. Скільки додають до пенсії – залежить від віку людини.

Хто отримає доплату до пенсії:

пенсіонери, які досягли 70-річного віку – 300 грн;

пенсіонери у віці від 75 до 80 років – 456 грн;

пенсіонери віком від 80 років – 579 грн.

Доплата здійснюється автоматично і є щомісячною надбавкою до основної пенсії. Тому не потрібно особисто звертатися для оформлення цієї суми.

Важливо! Доплата до пенсії після 70, 75 та 80 років може не здійснюватися, якщо загальний розмір пенсії становить понад 10 340,35 грн. Відомості про надбавку до пенсії готуються заздалегідь. Відбувається це щоразу до початку періоду виплати, тобто між 4 і 25 числом кожного місяця.

Читайте також: