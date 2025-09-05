Додаткові витрати цієї осені: власникам котлів доведеться викласти 1500 грн

Газ / © Фото з відкритих джерел

Восени в Україні стартує підготовка до опалювального сезону, і споживачам газу нагадують про необхідність перевірки обладнання. У регіональних філіях облгазів зазначають, що діагностику котлів і плит мають проводити лише фахівці, а вартість такої послуги становить близько 1500 гривень.

Про це повідомило видання На пенсії.

Під час перевірки спеціалісти здійснюють низку робіт: перекривають кран перед пристроєм та проводять його візуальний огляд, очищують горілки та форсунки, перевіряють автоматику безпеки, змащують крани, а також чистять датчики та електроди. Завершується процедура пусконалагоджувальними роботами.

Самостійна діагностика обладнання не допускається, адже гарантувати безпеку може лише кваліфікований працівник. Водночас існують прості методи, які допоможуть виявити проблему до приїзду газовиків. Наприклад, нанесення мильного розчину на з’єднання труби дозволяє помітити розгерметизацію за появою бульбашок, а перевірка тяги сірником чи аркушем паперу допомагає зрозуміти, чи є належна циркуляція повітря.

Фахівці наголошують, що такі дії не замінюють професійну перевірку, а лише сигналізують про можливу несправність. У разі виявлення проблеми слід негайно звернутися до спеціалістів. Щорічна діагностика, кажуть в облгазах, допомагає уникнути витоку газу та серйозних аварій.

