Додаток "Резерв+" із QR-кодом став чинним документом під час перетину кордону — речник ДПСУ

Прикордонники радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону в військово-облікових документах в електронній формі.

Відтепер QR-код у мобільному додатку "Резерв+" став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

За його словами, в пунктах пропуску на кордоні, як і раніше, перевірятимуть наявність необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

“Це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян", - йдеться в уоментарі речника Держприкордонслужби.

При цьому Андрій Демченко наголосив, що прикордонники наполегливо радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону, зокрема і в військово-облікових документах в електронній формі.

Він також попередив, що у разі необхідності на кордоні будуть здійснювати перевірку інформації з військово-облікових документів через систему "Оберіг": якщо буде виявлено невідповідність даних, прикордонники мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.

Раніше прикордонники не враховували додаток "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними, а перевіряли паперовий військовий квиток із відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.

Нагадаємо, у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" від 18 червня став доступний електронний військово-обліковий документ у вигляді QR-коду, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий.

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