ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
1 хв

Додаємо сил у небі: Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України

Володимир Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Додаємо сил у небі: Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив про чергове підсилення бойової авіації України. За його словами, деталі постачання наразі не розголошуються, однак українське небо отримує все більше захисту.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 10 грудня.

«Сьогодні є посилення нашої бойової авіації — дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі», — сказав він.

Нагадаємо, Повітряні сили України раніше неодноразово заявляли, що посилення фронту можливе завдяки сучасним винищувачам, системам озброєння та технічному оснащенню. Зокрема, в листопаді Повітряні сили показали французькі Mirage 2000 у дії. Льотчик та авіаційні техніки розповіли про ефективність літака на полі бою.

Україна веде активні перемовини з партнерами щодо передавання сучасних винищувачів і ракет класу повітря — повітря і повітря — земля.

Зазначимо, що ППО є ключовим захистом енергетики, міст і фронту від масованих російських обстрілів.

Дата публікації
Кількість переглядів
420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie