Додаємо сил у небі: Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив про чергове підсилення бойової авіації України. За його словами, деталі постачання наразі не розголошуються, однак українське небо отримує все більше захисту.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 10 грудня.

«Сьогодні є посилення нашої бойової авіації — дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі», — сказав він.

Нагадаємо, Повітряні сили України раніше неодноразово заявляли, що посилення фронту можливе завдяки сучасним винищувачам, системам озброєння та технічному оснащенню. Зокрема, в листопаді Повітряні сили показали французькі Mirage 2000 у дії. Льотчик та авіаційні техніки розповіли про ефективність літака на полі бою.

Україна веде активні перемовини з партнерами щодо передавання сучасних винищувачів і ракет класу повітря — повітря і повітря — земля.

Зазначимо, що ППО є ключовим захистом енергетики, міст і фронту від масованих російських обстрілів.