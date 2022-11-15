Додайте до раціону ці горіхи, щоб покращити роботу кишківника: результати нових досліджень

Багато людей любить перекушувати різноманітними горіхами. Всі вони в тій чи іншій мірі допомагають підтримувати здоров'я. Наприклад, пекан контролює рівень цукру в крові. Згідно з новими дослідженнями, ще один улюблений горіх приносить користь організму і може зменшити запалення кишківника. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Йдеться про мигдаль. За результатами клінічного дослідження, які були опубліковані у вересні 2022 року в The American Journal of Clinical Nutrition, щоденне споживання цього виду горіхів підвищує бутират — тип побічного продукту мікрофлори. Він пов'язаний з багатьма перевагами для здоров'я. Бутирати допомагають розщеплювати харчові волокна в товстому кишківнику. Ці молекули вчені часто називають основним джерелом енергії для клітин товстого кишківника.

Що відомо про дослідження

Дослідження велося таким чином: дослідники з Королівського коледжу Лондона зібрали 87 здорових дорослих. Їх розділили на три групи. Перша — протягом чотирьох тижнів їла 57 грам цілого мигдалю, друга — 57 грам меленого мигдалю, а третя замість свого звичного перекусу споживала кекс.

Після закінчення чотирьох тижнів дослідники проаналізували склад, різноманітність мікрофлори кишківника та інші фактори, які пов'язані з травленням. Результати були такими: хоч мигдаль і мав мінімальний вплив на склад кишкової мікрофлори, ті учасники, які їли ці горіхи, відчули значне підвищення рівня бутирату в кишківнику.

Як прокоментував зв'язок між мигдалем та здоров'ям кишківника провідний дослідник, доктор філософії, професор дієтології Королівського коледжу Лондона Кевін Вілан: "Частиною того, як кишкова мікрофлора впливає на здоров’я людини, є виробництво коротколанцюгових жирних кислот, таких як бутират. Ці молекули діють як джерело палива для клітин товстої кишки, вони регулюють всмоктування інших поживних речовин у кишечнику та допомагають збалансувати імунну систему".

Також, згідно зі звітом, часте споживання клітковини учасниками не викликало дискомфорту чи жодних шлунково-кишкових симптомів. Саме вживання достатньої кількості клітковини дуже важливе для здоров'я кишківника. Без неї "хорошим" бактеріям просто не буде чим харчуватися.

Правильна робота кишківника — запорука загального здоров'я

Було доведено, що здоровий кишківник не лише допомагає зменшити запалення, але й допомагає запобігти інфекції, зменшити прояви депресії та ризик появи хронічних захворювань (зокрема і деменції). Також медики впевнені, що люди зі здоровим кишківником живуть довше.

Бутират пов'язують і з іншими перевагами для здоров'я людини. Наприклад, з покращенням сну, зменшенням запалення, оздоровленням імунної системи, зниженням ризику раку товстої кишки. Якщо ви турбуєтесь про здоров'я свого кишківника, варто додати до свого щоденного раціону мигдаль.