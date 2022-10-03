Додайте яблука в ґрунт і наступного року ваша гортензія здивує пишним квітінням

Гортензії подобається підкислений ґрунт. Тоді вона росте пишною та радує квітінням. Якщо у вас цього року добре вродили яблука, варто задуматися над тим, щоб використати частину їх, щоб приготувати підживлення для гортензії. Читайте про це більше в матеріалі ТСН.ua.

Яблука - чудовий природний підкислювач. Звичайно, вони не можуть зрівнятися з магазинним добривом, яке також містить велику кількість вітамінім та мікроелементів. Однак ці фрукти допомагають швидко підвищити рівень кислотності в ґрунті, при цьому не впливаючи на колір суцвіть.

Яблучне підживлення для гортензій

Якщо у вас є багато яблук, можна використовувати їх не лише для приготування варення, компоту, сушки чи пирогів. Вони - ефективне підживлення для гортензії. Для цього потрібно набрати одне відро (7 л) яблук та закопати їх під гортензію. Одне відро на один кущ.

Є ще один спосіб підживлення для гортензій з використанням яблук.

Для нього яблука потрібно розрізати на кілька частин і залити водою. Пропорції: 3 кг фруктів на 1 л води. Настоювати протягом 2 діб.

Але цю воду просто так вилити під кущ не можна. Потрібно виконати кілька простих дій. Навколо гортензії зробіть неглибоку борозну. В неї втрамбувати яблука, підлити яблучною настоянкою, покласти зверху трав'яну мульчу.

Таке підживлення для гортензії дасть свій результат вже наступного сезону. Кущі будуть пишнити і матимуть багато суцвіть.