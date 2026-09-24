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За кордоном перебувають близько 5,6 млн українців, які були змушені залишити країну внаслідок війни. 43% з них заявляють, що планують повернутися, проте близько 80% готові зробити це лише після остаточного завершення бойових дій. Такі дані наводить Центр економічної стратегії у дослідженні , опублікованому у 2026 році.

Для більшості повернення в Україну — це непросте рішення, на яке впливає чимало чинників. Але вже зараз людям потрібно розуміти, де вони можуть жити й працювати, де навчатимуться діти, як отримуватимуть медичні та соціальні послуги, коли повернуться. Саме для цього в Україні запустили платформу « Додому ». Вона допомагає українцям, які збираються повернутися або тільки обдумують повернення, завчасно отримати необхідну інформацію та скласти персональний план дій.

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«Рішення про повернення — це завжди дуже особистий вибір, який залежить від багатьох чинників, передусім безпекових. Водночас наше завдання — зробити так, щоб українці за кордоном мали якомога більше інформації для ухвалення рішення щодо повернення в Україну: які програми підтримки доступні в державі, яку громаду можна обрати для життя, які документи оформити тощо. Платформа „Додому“ об’єднує цю інформацію та допомагає сформувати персональний план повернення», — зазначила заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Ілона Гавронська.

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149 громад чекають на нових мешканців

Для деяких українців повернення означатиме поїздку не до рідного міста, а до іншої громади. Власне житло може бути зруйноване або залишатися на ТОТ. У цій ситуації важливо заздалегідь зрозуміти, куди та в які умови людина повертатиметься.

На платформі можна переглянути профілі громад, які готові приймати нових мешканців. Наразі їх 149 і цей список постійно розширюється.

У профілі громади можна знайти інформацію про роботу, житло й тимчасове розміщення, школи, дитячі садки та медичні послуги, соціальну підтримку, транспорт і місцеву інфраструктуру, а також контакти представників громади.

Персональний план замість загальних порад

На сайті dodomu.unity.gov.ua можна пройти коротке опитування. Користувач відповідає на запитання про житло, роботу, дітей, документи та інші обставини, які можуть вплинути на переїзд.

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На основі цих відповідей платформа формує індивідуальний план: послідовність кроків, перелік необхідних документів, контакти організацій і посилання на корисні ресурси.

На платформі можна отримати персональний план повернення.

Платформою можна користуватися, навіть якщо повернення в Україну поки не в найближчих планах — щоб дізнатися про можливості громад і зрозуміти, які питання можуть виникнути у разі переїзду.

«Людям потрібно розуміти, як вони житимуть»

Серед громад, які долучилися до платформи, — Здолбунівська з Рівненської області. Її представник Вадим Ткачук каже: громада побачила в цьому можливість залучити нових мешканців і частково відповісти на дефіцит кадрів.

Вадим Ткачук, цифровий лідер Здолбунівської громади

«Ми невелика, але досить прогресивна громада. Відстежуємо нові тренди, долучаємося до різних ініціатив і багато чого пілотуємо. Тому коли побачили можливість зареєструватися на платформі «Додому», сприйняли це як спосіб посилити наш людський капітал — особливо зараз, коли є дефіцит кадрів», — розповідає чоловік.

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За словами пана Вадима, працівники потрібні в різних сферах — від адміністративних посад до підприємств і бюджетних установ. Серед роботодавців громади він називає, зокрема, залізницю.

Крім того, наразі Здолбунівська громада готує трьох амбасадорів повернення у межах нової ініціативи Мінсоцполітики. Це будуть волонтери, які зможуть розповісти про життя та можливості в громаді з погляду її мешканця, поділитися власним досвідом і допомогти встановити контакти на місці. Згодом їхні контакти з’являться у профілі громади на платформі «Додому».

Історія переїзду: від пошуку вакансії до роботи в громаді

Пан Вадим наводить приклад Марини Ройко, яка переїхала із Лиманської громади. Спочатку вона оселилась у Рівному, неподалік від Здолбунова. Згодом знайшла вакансію за фахом.

«Марина Михайлівна була керівницею ЦНАПу і знайшла відкриту вакансію на таку саму посаду в нас. Уже понад три роки працює у громаді. Тобто людина змогла влаштувати своє життя й далі робить те, чим займалася до переїзду», — розповідає він.

Подібні історії, на його думку, показують, чому важливо говорити не лише про повернення до рідного міста. Частина українців не має куди повертатися через руйнування або окупацію. Водночас вони можуть розглядати іншу громаду в Україні.

«Людина хоче розуміти, яка там інфраструктура, де вона житиме, де працюватиме, куди ходитимуть її діти — до садочка чи школи. Платформа може бути помічником у плануванні переїзду», — каже цифровий лідер Здолбунівської громади.

У майбутньому в громаді планують створити власний City Guide — покрокову інструкцію для людей, які вже приїхали. Це можуть бути відео та практичні маршрути: куди звертатися, які документи оформлювати, де шукати роботу й отримувати послуги.

Платформа «Додому» працює у тестовому режимі. З моменту її створення її вже відвідали понад 38 000 разів. Протестувати сервіс і залишити відгуки можна через форму зворотного зв’язку — вона дає змогу повідомити про помилки, елементи та функції, які варто додати.

Платформу «Додому» створили в межах проєкту YOUA — «Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України», що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Технічний розробник платформи — ГО «Технології Прогресу». Кошти державного бюджету України не використовувалися для розробки та функціонування платформи.

Проєкт YOUA «Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України» сприяє діалогу між українцями в Україні та за кордоном і працює над покращенням умов для успішного повернення та реінтеграції.

Проєкт YOUA надає виключно технічну допомогу та не впливає на особисті рішення людей щодо повернення в Україну. Участь у заходах та користування сервісами можливі лише за власним бажанням — для тих, хто розглядає можливість повернення, уже ухвалив таке рішення або перебуває в процесі реінтеграції після повернення в Україну.

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