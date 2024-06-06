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"Додому – на дерев'яних конях!": ЗСУ ефектно відпрацювали по російських "байкерах" (відео)

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"Додому – на дерев'яних конях!": ЗСУ ефектно відпрацювали по російських "байкерах" (відео)

Російські "байкери"

Окупанти ніяк не второпають, що не слід пхатися на чужу землю.

Українські авіабомбери активно відпрацювали по "байкерах" з армії РФ, не дозволивши їм доїхати до цілі. Підбиті окупанти щосили взялися тікати хто куди.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Оператори групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA на ходу нашпигували уламками російських байкерів та відправили їх скакати додому на дерев'яних конях", – іронічно зауважив він.

ЗСУ ефектно відпрацювали по російських "байкерах"

ЗСУ ефектно відпрацювали по російських "байкерах"

Раніше армія РФ показала, як захищається від дронів ЗСУ. Так, недолугі окупанти обладнали свої мотоцикли клітками.

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