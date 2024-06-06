"Додому – на дерев'яних конях!": ЗСУ ефектно відпрацювали по російських "байкерах" (відео)

Окупанти ніяк не второпають, що не слід пхатися на чужу землю.

Українські авіабомбери активно відпрацювали по "байкерах" з армії РФ, не дозволивши їм доїхати до цілі. Підбиті окупанти щосили взялися тікати хто куди.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Оператори групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA на ходу нашпигували уламками російських байкерів та відправили їх скакати додому на дерев'яних конях", – іронічно зауважив він.

ЗСУ ефектно відпрацювали по російських "байкерах"

Раніше армія РФ показала, як захищається від дронів ЗСУ. Так, недолугі окупанти обладнали свої мотоцикли клітками.

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