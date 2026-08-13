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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Додому на щиті: до України повернули тіла сотень загиблих захисників — що відомо (фото)

До України на щиті повернулися тіла 261 загиблого військового. Далі слідчі і представники експертних установ проведуть ідентифікацію загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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До України повернули тіла загиблих воїнів

До України повернули тіла загиблих воїнів / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До України повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у четвер, 13 серпня.

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.

У штабі зауважили, що репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи багатьох відомств та установ, зокрема представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими між Україною та Росією — останні новини

Нагадаємо, 26 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими, під час якого додому повернулися 160 українських воїнів. Серед них — представники ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкинув звинувачення РФ, що нібито Україна відмовляється забирати своїх військовополонених.

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