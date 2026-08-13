До України повернули тіла загиблих воїнів / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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До України повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у четвер, 13 серпня.

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Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.

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У штабі зауважили, що репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи багатьох відомств та установ, зокрема представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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