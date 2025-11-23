Додому "на щиті" повернулася бойова медикиня Ярина Мруць “Афіна”

Ярина Мруць Фото Яворівська міська рада

На фронті загинула Ярина Мруць — 26-річна медикиня з позивним «Афіна».

Про це повідомила Яворівська міська рада.

У 15-ть вступила до медуніверситету: що відомо про Ярину Мруць

Ярина народилася 5 травня 1999 року у селищі Нагачів на Львівщині. Там і сьогодні мешкає її велика родина. З дитинства вона вирізнялася здібностями та любов’ю до навчання — була настільки успішною, що перейшла одразу до другого класу.

«У школі вирізнялася гострим розумом та допитливістю, тому екстерном одразу пішла в 2 клас», — розповіли у громаді.

Після блискучого складання ЗНО дівчина у 15 років вступила до Вінницького національного медичного університету імені Пирогова.

2022 року Ярина працювала лікарем-інтерном швидкої медичної допомоги. Саме тоді на війні загинув її близький друг — ця трагедія стала для неї переломним моментом і спонукала добровільно піти на фронт, щоб рятувати інших.

На фронті загинула Ярина Мруць Фото: Яворівська міська рада

Служба та шлях у Збройних Силах

У березні 2023 року Ярина мобілізувалася до 24-ї окремої механізованої бригади. Починала як санітарна інструкторка, але завдяки професіоналізму й самовідданості швидко зростала у військовій кар’єрі.

У 2024 році вона отримала офіцерське звання лейтенанта та очолила медпункт 210-го окремого штурмового полку.

Побратими згадують «Афіну» як людину, яка ніколи не відмовлялася від найскладнішої роботи, діяла чітко й упевнено навіть під обстрілами та завжди підтримувала інших — попри щоденні виклики війни.

Остання шана

Прощання з Яриною Мруць відбулося 23 листопада. Для громади, друзів та всіх, хто знав її особисто чи працював поруч, це величезна втрата.

