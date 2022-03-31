"Додому повернетеся вантажем 200, або 300": окупант розповів, як командири обдурюють контрактників

Російський військовий підписав рапорт на звільнення ще на початку лютого, та попри це його все ж кинули на війну в Україну.

Російське керівництво обдурює своїх контрактників, щоб втримати на війні в Україні. Вони автоматично продовжують їм контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій. І коли солдати протестують та хочуть відмовитися воювати – погрожують арештом за дезертирство.

Про це розповів російський окупант у розмові з дружиною, яку перехопила СБУ.

"Ви додому повернетесь або вантажем 200, або вантажем 300, або від семи до дванадцяти (років в'язниці)", – цитує свого командира російський контрактник.

У розмові з дружиною він скаржиться, що такого не було навіть у Чечні, і каже, що солдати готові бунтувати, самовільно покидаючи службу.

"Як приїдемо до Білорусі, просто тупо сам квиток на потяг куплю і сам поїду додому", - додає окупант.

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Ще на початку лютого загарбник встиг підписати рапорт на звільнення, утім його все ж відправили "на навчання", пообіцявши завершити їх до 20 числа.

"Натомість вже кінець березня, а вояка в Україні, на війні, яку керівництво вперто називає "спецоперацією", - зазначають в СБУ.

Тож російський військовий просить дружину допомоги: "Зателефонуй до московської комендатури, уточни: контракт продовжуєються у випадку війни, а це не війна, а спецоперація".

"Та поки росіяни шукають спосіб, як не воювати в Україні – даємо їм підказку: можете здатися у полон", - резюмували в спецслужбі України.

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