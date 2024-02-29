Додому повернули ще п'ятьох дітей: Прокудін розповів важливі деталі

Зараз дорослі та малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи.

З тимчасово захоплених росіянами територій вдалося повернути п’ятьох дітей. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років. Зараз дорослі та малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи. Дякую організації Save Ukraine за цю важливу роботу. Від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини. Працюємо далі, щоб всі малюки були в безпеці”, - розповів Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що на лівобережжі Херсонщини активізувалась авіація РФ.

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