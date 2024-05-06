Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Догляд за півоніями у травні: 5 речей, які потрібно обов'язково зробити, щоб вони зацвіли

Догляд за півоніями у травні: 5 речей, які потрібно обов'язково зробити, щоб вони зацвіли

Як доглядати за півоніями в травні

Що потрібно обов'язково зробити з півоніями весною, щоб вони порадували пишним цвітінням.

  1. В першій половині травня потрібно розпушити ґрунт навкруги стебел рослини. Пристовбурні круги намагайтесь обробити обережно на глибину не більше ніж 7 см, щоб не пошкодити кореневу систему.
  2. Прополоти та видалити весь бур'ян.
  3. Після розпушування ділянки замульчувати її торфом, перегноєм, корою або іншою органічною мульчею з додаванням у землю попелу або іншого органічного добрива. Шар мульчування повинен бути 5-7 см, періодично досипайте його.
  4. У травні вкрай важливо постійно зволожувати ґрунт, тому що в цей період півонії активно ростуть, утворюють бутони, а також формують на стеблах сплячі бруньки. Щотижня рясно поливайте квіти із розрахунку 2 відра на кожен кущ. Витрата води залежить від віку рослини, від розміру куща. Проливати півонії потрібно теплою водою, намагаючись не намочити листя та інші наземні органи. 
  5. Підживити півонії. Квіти підживлюють у травні нітроамофоскою в розрахунку 40 г на 1 кв. м, а потім аналогічне підживлення повторюють кожні два тижні до кінця липня. Згодом з тією ж регулярністю починають підгодовувати діамофоскою - 25-30 г на 1 кв. м і продовжують так до кінця серпня.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація