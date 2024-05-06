Догляд за півоніями у травні: 5 речей, які потрібно обов'язково зробити, щоб вони зацвіли

Що потрібно обов'язково зробити з півоніями весною, щоб вони порадували пишним цвітінням.
- В першій половині травня потрібно розпушити ґрунт навкруги стебел рослини. Пристовбурні круги намагайтесь обробити обережно на глибину не більше ніж 7 см, щоб не пошкодити кореневу систему.
- Прополоти та видалити весь бур'ян.
- Після розпушування ділянки замульчувати її торфом, перегноєм, корою або іншою органічною мульчею з додаванням у землю попелу або іншого органічного добрива. Шар мульчування повинен бути 5-7 см, періодично досипайте його.
- У травні вкрай важливо постійно зволожувати ґрунт, тому що в цей період півонії активно ростуть, утворюють бутони, а також формують на стеблах сплячі бруньки. Щотижня рясно поливайте квіти із розрахунку 2 відра на кожен кущ. Витрата води залежить від віку рослини, від розміру куща. Проливати півонії потрібно теплою водою, намагаючись не намочити листя та інші наземні органи.
- Підживити півонії. Квіти підживлюють у травні нітроамофоскою в розрахунку 40 г на 1 кв. м, а потім аналогічне підживлення повторюють кожні два тижні до кінця липня. Згодом з тією ж регулярністю починають підгодовувати діамофоскою - 25-30 г на 1 кв. м і продовжують так до кінця серпня.
Читайте також: