Догори лапами: в Івано-Франківську рятувальники визволили пса з кумедної пастки (фото)

Догори лапами: в Івано-Франківську рятувальники визволили пса з кумедної пастки (фото)

Життю тварини нічого не загрожує.

В Івано-Франківську жінка звернулася до служби порятунку з проханням допомогти собаці, який застряг у металевій конструкції вольєру та не може вибратись.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці події рятувальники побачили кумедну картину. Пес висів між пруттям клітки. Швидше за все, йому набридло сидіти за ґратами і він вирішив вибратися на волю, проте не врахував власних габаритів.

Бійці ДСНС за допомогою спецзасобів звільнили собаку.

Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Нагадаємо, у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.

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