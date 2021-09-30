Догори лапами: в Івано-Франківську рятувальники визволили пса з кумедної пастки (фото)

Життю тварини нічого не загрожує.
В Івано-Франківську жінка звернулася до служби порятунку з проханням допомогти собаці, який застряг у металевій конструкції вольєру та не може вибратись.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На місці події рятувальники побачили кумедну картину. Пес висів між пруттям клітки. Швидше за все, йому набридло сидіти за ґратами і він вирішив вибратися на волю, проте не врахував власних габаритів.
Бійці ДСНС за допомогою спецзасобів звільнили собаку.
Нагадаємо, у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.