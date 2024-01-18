"Договір був ідеальний: Арестович заявив, що 2022 року можна було закінчити війну

Колишній скандальний радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що мирні переговори у Стамбулі були непоганим варіантом для України, щоб закінчити війну. Він переконує, що РФ була готова вивести війська з усіх областей, крім Криму.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Мій вердикт такий - мирний договір у Стамбулі був ідеальний. Чогось більше якісного ми не могли отримати за всю історію російсько-українських стосунків. Більше того, вони закривали великі "чорні" діри щодо "Мінськ-1 та Мінськ-2". Також там обговорювався повний вивід російських військ, навіть не на кордони лютого 2022, а повний. Але була умова - нейтральний статус. Також вони були готові обговорювати про статус Криму. Путін звісно бреше та перекручує, але він заявив, що "на самостійність ніхто не замахувався". Коли він каже, що його метою була демілітаризація та денацифікація - це була правда. Путін не розуміє, чому ми відмовились від усіх бонусів", - заявив Арестович.

Арестович вважає, що тепер Росія не погодиться повернути українські окуповані території навіть під час мирних переговрів.

"Кожна наступна пропозиція від Путіна буде гірша. І тут виходить наш президент у Давосі і прямо каже - "йди нах**,ти тварина", - каже Арестович.

Ексрадник ОП зазначив, що зараз буде затяжна війна.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Арестович в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній заявив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.

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