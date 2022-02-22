Договори Росії з “ДНР” та “ЛНР” укладено на 10 років: що вони передбачають

Путін підписав з ватажками бойовиків ОРДЛО документи, які дозволяють спільну охорону “кордонів” та використання “військових баз” на тимчасово окупованій території.

Російські ЗМІ повідомили подробиці договорів про співробітництво із самопроголошеними “ДНР” та “ЛНР”, які підписав у понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін із ватажками бойовиків Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

Інформація про це з'явилася в Telegram-каналах російських агентств.

Підписані документи, зокрема, надають РФ право будівництва та використання військової інфраструктури та військових баз на тимчасово окупованій території ОРДЛО, а також передбачають спільні зусилля з охорони “кордонів” та подвійне громадянство.

Також договорами передбачено визнання документів, виданих "державними" органами "ЛДНР".

Росія вживатиме заходів для підтримки фінансової та банківської систем "ДНР" та "ЛНР", виходячи з того, що платіжний засіб там - російський рубль

Договори укладено на 10 років.

Нагадаємо, жителі окупованого Донецька повідомляють про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

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