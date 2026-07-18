Догана командиру "Вовків Да Вінчі" та наказ комбригам "підтримати" Сирського: у ЗСУ розгорається новий скандал

Сергій Філімонов / © ТСН.ua

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Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов отримав догану від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Про це Філімонов повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі, однак жодних подробиць чи причин такого рішення головкома не навів.

Ця подія розгортається на тлі гучного суспільно-політичного резонансу довкола підрозділу. Нагадаємо, раніше в батальйоні «Вовки Да Вінчі» служив Дмитро Козятинський, який після відставки Михайла Федорова відкрито закликав українців виходити на акції протесту.

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Згодом керівниця медичної служби «Ульф» цього ж батальйону Аліна Михайлова публічно заявила про спроби тиску на військовослужбовців через їхню відкриту підтримку мітингів.

Накази про відеозвернення на підтримку Сирського

Водночас навколо керівництва ЗСУ спалахнув ще один медійний скандал. Волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, а також джерела «Української правди» повідомили, що командирам українських бригад надійшов чіткий наказ.

За їхньою інформацією, комбриги мали записати та оприлюднити в мережі відеозвернення на підтримку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Дедлайн для публікації цих матеріалів, за даними джерел, було встановлено до 17:00 18 липня.

Наразі офіційного коментаря від Генерального штабу ЗСУ чи Міністерства оборони щодо догани Філімонову та інформації про примусові відеозвернення немає.

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Конфлікт Сирського і Федорова: що відомо

Раніше видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомио про те, що у ЗСУ можуть відбутися великі кадрові перестановки, пов’язані з головкомом Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

Після відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони у медіа з’явилася інформація, що президент Володимир Зеленський не міг далі миритися із напругою між ним та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами джерел, це кадрове рішення нібито далося главі держави непросто.

Після появи різноманітних чуток у медіа Федоров прокоментував причини напруження у відносинах із головкомом Олександром Сирським. За його словами, команда Міністерства оборони зіткнулася з ситуацією, коли запропоновані ініціативи фактично блокувалися.

До слова у Києві третій день поспіль тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Попри вихідний день, мітинг не вщухає, а до акції долучаються нові учасники. Серед присутніх — багато внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також киян, які вперше вийшли на подібний захід, щоб висловити свою незгоду з рішенням щодо кадрових змін в уряді.

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