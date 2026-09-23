Доісторичні морські хижаки могли припливати до берега, щоб блювати: нове відкриття вчених

Плезіозавр / © Associated Press

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Вчені знайшли скам’янілі рештки блювоти доісторичних морських хижаків, які жили близько 160 мільйонів років тому. Дослідники припускають, що плезіозаври могли підпливати ближче до берега, щоб позбутися неперетравлених решток своєї їжі.

Про це пише Daily Mail.

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Незвичайні скам’янілості виявили під час буріння поблизу норвезького газового родовища Тролль, приблизно за 50 кілометрів від сучасного узбережжя Норвегії. Йдеться про 20 фрагментів так званих регургіталітів — скам’янілих мас, які утворилися після того, як тварини відригнули неперетравлені рештки їжі.

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Що знайшли у скам’янілій блювоті

Палеонтолог Дірк Кнауст із компанії Equinor дослідив знайдені зразки та виявив у них рештки різноманітних молюсків та інших морських організмів із твердими оболонками.

Науковець припускає, що плезіозаври харчувалися ними на морському дні. М’які частини здобичі перетравлювалися, тоді як тверді оболонки накопичувалися в шлунку, після чого тварини позбувалися їх через блювання.

За словами дослідника, плезіозаври могли наближатися до мілководдя після полювання, щоб відпочити або поспати. Саме тоді вони, ймовірно, й відригували неперетравлені рештки.

Чому це здивувало вчених

Найцікавіше те, що скам’янілості знайшли в районі давньої річкової дельти, де вода була менш солоною. Водночас молюски, рештки яких опинилися у скам’янілій блювоті, потребували стабільного рівня солоності й навряд чи могли жити там у великій кількості.

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Тому дослідники припускають, що плезіозаври могли переносити здобич зі стабільніших морських районів ближче до берега, а вже там позбуватися твердих решток.

Самих плезіозаврів вважають одними з найуспішніших морських хижаків юрського періоду. Представники групи криптоклідідів могли досягати приблизно 4–8 метрів завдовжки.

Як блювота перетворилася на скам’янілості

За словами дослідників, ці рештки збереглися завдяки тому, що були дуже щільними та вкритими слизом. Більшість подібних утворень, ймовірно, розмивали хвилі та припливи, однак окремі швидко накривалися осадовими породами.

Частина решток потрапила в нори ракоподібних на морському дні, де також могла частково зберегтися.

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Для палеонтологів такі знахідки мають особливу цінність, адже скам’яніла блювота та викопні екскременти дають змогу буквально «зазирнути» у раціон давно вимерлих тварин.

Дослідники зазначають, що визначити походження цих решток спочатку було непросто. Однак їхній розмір і склад допомогли виключити дрібних хижаків, акул та крокодилів. Найбільш імовірними «авторами» доісторичної блювоти виявилися саме плезіозаври.

Не виключено, що подібні знахідки можуть чекати на дослідників і в інших місцях. Зокрема, вчені припускають, що рештки плезіозаврової блювоти можуть бути й на знаменитому Юрському узбережжі Великої Британії.

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