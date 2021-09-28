Докатався: в Одесі нетверезого водія електросамоката оштрафували майже на 20 тисяч

Докатався: в Одесі нетверезого водія електросамоката оштрафували майже на 20 тисяч

Водія також позбавили можливості рік керувати транспортними засобами.

В Одесі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який катався на електросамокаті в нетверезому стані.

Про це пишуть в місцевому телеграм-каналі.

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Правоохоронці затримали громадянина 27 вересня, коли він п'яним керував електросамокатом. Під час бесіди з копами він відмовився від проходження медогляду.

"Приморський суд визнав чоловіка винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Водія самоката позбавили права керувати будь-якими транспортним засобом строком на один рік. Також він повинен заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень", — написали в місцевому паблік.

Нагадаємо, що в Україні почали карати водіїв самокатів, які спричинили ДТП. За порушення правил дорожнього руху таких кермувальників штрафують та навіть засуджують до умовного позбавлення волі.

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