"Докерувались": у Світловодську діти сидять вдома, бо у школах немає чим годувати

"Докерувались": у Світловодську діти сидять вдома, бо у школах немає чим годувати

У міському управлінні освіти своєчасно не провели тендери на закупівлю харчів.

Учні 10 шкіл міста Світловодськ Кіровоградської області другий день навчаються дистанційно. Місцева влада пояснила, чому.

Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Поліщук повідомив "Суспільне", що у міському управлінні освіти своєчасно не провели тендери на закупівлю харчів.

"Дітей немає чим годувати. Я маю достовірні відомості про температуру повітря у школах", - сказав він.

Що говорять у департаменті освіти області?

Керівниця департаменту Ельза Лещенко заявила, що Світловодська громада – єдина в області, яка не оголосила тендери для постачальників харчування у школи.

"Всі територіальні громади, своєчасно, по всій області це зробили для того, щоб 10 січня, у другий семестр прийшли діти, і харчувались. В місті Світловодськ - 10 шкіл. Павлівське НВО, яке входить до Світловодської громади – вони працюють, селище Власівка – школа теж працює. Працюють всі садочки. Тому те, що школи працюють, бо немає опалення – це не зовсім правда",- сказала вона.

Ельза Лещенко вважає, що на управлінців громади найперше можуть вплинути її жителі: "Якщо посадовець не працює на громаду, вони повинні з нього питати. Ситуація незрозуміла – сьогодні один начальник управління освіти, завтра інший, але результат управління не повинен відображатись на учнях, кухарах та вчителях".

У Facebook-спільноті "Світловодські новини" містяни ситуацію з навчанням школярів дистанційно коментують так:

Але ж не тільки через опалення діти навчаються вдома, а ще через неможливість харчуватися. У нас в класі 18 градусів. Ми не проти ходити до школи та давати дітям з собою їжу, але ж не виводять дітей на навчання

Не тільки в школах а у квартирах така температура, вмикаємо обігрівач

Одні кричать немає харчування, інші – тепла. Чи у школах немає ні тепла, ні опалення? Докерувались!

Дистанційне навчання: коли діти повернуться за парти

Нагадаємо, цього тижня практично по всій країні запрацювала нова система шкільного харчування. Чимало людей задоволені змінами. Натомість у деяких школах діти їсти просто відмовляються.

Читайте також: