"Доходить до абсурду": військовий заявив про дефіцит пального у ЗСУ

Війна / © Associated Press

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У лавах Збройних сил України фіксується брак пального, через що бійцям із різних бригад скоротили норми забезпечення на половину.

Про це у своїх соцмережах заявив доброволець, адміністратор Telegram-каналу «Говорять Снайпер» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

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«В армії почався дефіцит пального. Багато військових з різних бригад жаліються на 50% урізання норми. Усі ми розуміємо причину, але подекуди це доходить до абсурду», — заявив «Османю

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За словами «Османа», жодних обмежень на пально-мастильні матеріали для виконання бойових завдань не повинно бути, особливо в тих частинах, де прагнуть і гарно відзвітувати, і пустити ресурс «на лівак».

Станіслав Бунятов зазначив, що через це необхідна комплексна перевірка, інакше українських військових «заженемо у злидні».

«Той хто думає за хліб для сім’ї, добре воювати не буде», — підсумував військовий.

Нагадаємо, українські Сили оборони завдали результативних ударів по військових об’єктах агресора. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27 на аеродромах у РФ.

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