Доки смерть не розлучить: у Кривому Розі повісився чоловік, після того, як виявив дружину неживою

Доки смерть не розлучить: у Кривому Розі повісився чоловік, після того, як виявив дружину неживою

Пенсіоне накинув мотузку на трубу опалення і вкоротив собі віку.

У Кривому Розі літній чоловік вкоротив собі віку після смерті своєї дружини. Він повісився у власній квартирі.

Про це ТСН.ua розповіли у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

Подія сталася учора, 25 жовтня, у багатоквартирному будинку на проспекті Гагаріна, 50. У власній квартирі вчинив самогубство пенсіонер 86-річний пенсіонер. Він повісився на трубі опалення.

Зазначається, що пенсіонер вкоротив собі віку, коли виявив, що його дружина померла.

"Прибувши на місце події співробітники поліції виявили тіло жінки без ознак життя і без явних ознак насильницької смерті, а поруч на батареї тіло повышаного чоловіка. Тіла пенсіонерів направили на СМЕ", - розповіла ТСН.ua речниця Криворізької поліції Оксана Лєсонєн.

Нагадаємо, що у Кривому Розі сталося подвійне самогубство. З вікна багатоповерхівки вистрибнули двоє пенсіонерів: чоловік та дружина.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання