"Доктрина Залужного працює": як українські захисники утримують оборону з нестачею артилерійських боєприпасів

Наразі йде активна розбудова безпілотних систем. Крім того, продовжується розбудова підрозділів ударних безпілотних літальних апаратів.

Наразі фронт не стоїть у позиційному тупику - він рухається, російські окупанти намагаються наступати. На здатність утримувати оборону вплинула нестача артилерійських боєприпасів.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+" розповів офіцер "Азову" Ілля Самойленко "Гендальф".

“Фронт рухається всюди, росіяни пхнуть. Це прикра реальність - виснаження лінії оборони та нестача артилерійських боєприпасів вплинула на здатність утримувати оборону. Ми імпровізували - наприклад, дальнє ураження ворожої артилерії, бронетехніки, піхоти противника, укріплених районів за допомогою FPV-дронів. Доктрина Залужного працює”, - зазначив Ілля Самойленко.

За його словами, наразі йде активна розбудова безпілотних систем. Крім того, продовжується розбудова підрозділів ударних безпілотних літальних апаратів.

“Люди працюють, феноменальні результати отримують за надкороткі терміни, без необхідності безпосередньо бути на полі бою, в окопах з піхотою. Є тільки одна інша проблема - щоб рухати лінію фронту вперед - потрібні бронетанкові підрозділи, механізовані підрозділи, скоординовані організовані дії, вольова піхта, яка буде заходити за цією бронетехнікою та відвойовувати території”, - підкреслив військовий.

Він також додав, зараз українські захисники можуть впоратися з задачею винищення противника на займаних ним територіях.

“Можемо розрядити їх передній край, підготувати умови для наступу. Але щоб забезпечити нормально цей наступ, ефективний перенос вогню вглибину противника, вийти з тактичної площини в оперативний простір, потрібна дуже велика кількість зброї та бійців”, - наголосив офіцер "Азову".

Нагадаємо, що в "Азові" заявили, що їм далі не дають зброю від США.

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