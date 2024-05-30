Документ у "Резерв+": чим відрізнятиметься від паперового військового квитка - відповідь Міноборони

Документ у "Резерв+" матиме таку ж юридичну силу, як паперові документи.

У Міноборони відповіли, чи буде документ у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаного належною альтернативою військовому квитку. Там зазначили, що документ у Резерв+ матиме таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток. Тобто, він працюватиме схожим чином як і всім відома Дія. У разі перевірки достатньо буде показати екран свого смартфона.

Про це йдеться у відповіді на запрос "РБК-Україна" Міністерства оборони та Генерального штабу.

Зазначимо, що Міноборони 18 травня запустило застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, де невдовзі з'явиться військово-обліковий документ. Згодом у застосунку впровадять QR-код для миттєвого отримання інформації про статус військовозобов'язаного.

За словами представників структури, документ у "Резерв+" матиме таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток. Тобто, він працюватиме схожим чином як і всім відома Дія. У разі перевірки достатньо буде показати екран свого смартфона.

Нагадаємо, що дані через "Резерв+" вже оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних українців.

Наразі Міноборони працює над впровадженням у застосунок "Резерв+" військово-облікового документа, що мав би таку ж юридичну силу, як і приписне або військовий квиток. Поки такого функціоналу немає, проте невдовзі про його доступність повідомлять окремо.

Раніше йшлося про те, що не всім потрібно оновлювати військово-облікові дані.

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