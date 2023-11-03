Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Документи для пухнастиків: для чого потрібен державний реєстр домашніх тварин і як він працює

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
610
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Документи для пухнастиків: для чого потрібен державний реєстр домашніх тварин і як він працює

Фото: Pexels

Усі охочі зможуть добровільно і безоплатно вносити інформацію про свого собаку чи кота в реєстр у державного або приватного ветеринара.

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак і котів.

Про це пише Мінцифри.

У цьому електронному реєстрі буде інформація про вакцинацію і стерилізацію та інші дані домашніх улюбленців.

Це має полегшити отримання документів для тварин і допоможе адаптувати законодавство України до міжнародних стандартів. Також реєстр допоможе зібрати інформацію про домашніх улюбленців і використовувати її для пошуку загублених тварин, контролю вакцинації та стерилізації.

Усі охочі зможуть добровільно і безоплатно вносити інформацію про свого собаку чи кота в реєстр у державного або приватного ветеринара. Там також можна буде повідомити про знайдену або загублену тварину.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
610
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація