"Документи потім принесу": в Одесі хлопець викрав ВАЗ і продав за дві тисячі гривень

У затриманого, виявляється, вже є кілька судимостей за майнові злочини.

В Одесі поліція затримала 20-річного хлопця за підозрою в крадіжці автомобіля і акумулятора. Машину він встиг продати за дві тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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У поліції з’ясували, що житель Суворовського району незаконно заволодів ВАЗом на проспекті Добровольського і викрав акумуляторну батарею з транспортного засобу на вулиці Академіка Заболотного.

За версією слідства, автомобіль зловмисник продав за дві тисячі гривень, пообіцявши покупцям "пізніше передати документи на нього". З акумуляторною батареєю затриманий вчинив так само.

У поліції також зазначили, що у хлопця вже є кілька судимостей за майнові злочини. Зараз йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали зухвалого автокрадія, який під погрозою зброї заволодів автомобілем.

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