Документи вже є: Рубан розповів про підготовку до впровадження вакцинації дітей від COVID-19

Документи вже є: Рубан розповів про підготовку до впровадження вакцинації дітей від COVID-19

МОЗ вже підготувало документи для вакцинації дітей від 14 років.

Міністерство охорони здоров'я України підготувало документи для масової вакцинації підлітків від 14 років проти коронавірусу.

Про це начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів в ефірі "Україна 24".

Він нагадав, що впроваджувати такі заходи щодо вакцинації - виключно компетенція МОЗ. Але на його думку, дітей-підлітків необхідно вже сьогодні вакцинувати.

"Сьогодні є документи щодо вакцинації 18+ і 14+. Розробляються документи щодо дітей-підлітків. Але це буде згодом, тому що триває період оформлення документів – саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати", - сказав Рубан.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що в Україні перейдуть до масової вакцинації дітей проти коронавірусу після того, як щеплення отримає все доросле населення.

У МОЗ раніше детально пояснили, протягом якого часу після перенесеного коронавірусу можна вакцинуватися.

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