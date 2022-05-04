"Документа на кшталт "Мінськ-1,2" у нас точно не буде": Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню на Донбасі

"Документа на кшталт "Мінськ-1,2" у нас точно не буде": Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню на Донбасі

Для припинення вогню на територіях України, де тримають бойові дії, потрібне бажання двох сторін.

За словами президента України Володимира Зеленського, такого бажання збоку Росії він не бачить.

Про це він заявив під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Для припинення вогню ми маємо бачити бажання збоку Росії, але ми його поки що не бачимо. Якщо обидві сторони хочуть припинення вогню, вони це роблять. Ми вже проходили це впродовж багатьох років з Російською Федерацією. На жаль, це з ними не працює. Питання довіри не стоїть", - сказав президент.

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Як приклад він навів ситуацію з оточеним Маріуполем. За словами глави держави, усі домовленості щодо припинення вогню, щоб вивезти мирних жителів не працюють. Російські окупанти не припиняють обстріли на час евакуації.

"Навіть в той момент, коли тривало вивезення людей, все одно там стріляли, все одно йшло бомбардування. Я не можу сказати, хто буде дотримуватися припинення вогню. Ми бачимо режим припинення вогню лише тоді, коли буде розмова на рівні лідерів країн - може тоді ми зможемо про це говорити. Ми не пдемо на заморожений конфлікт", - сказав Володимир Зеленський.

Він згадав підписані угоди "Мінськ-1" та "Мінськ-2", які інша сторона не дотримувалася.

"Тому це - несерйозні документи, тим не менш були домовленості на папері, і в тому чи іншому вигляді це був заморожений конфлікт. Я проти такого документу, у нас його точно не буде", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наголошує: неможливо все і відразу, а тому варто зробити відповідні кроки, аби зупинити війну. Важливим було зупинити Росію та просування її армії вперед. Наразі Україні це вдалося зробити на першому етапі введення війни з державою-терористкою.

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