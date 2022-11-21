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Документувала злочини окупантів: на Харківщині під час обстрілу загинула прокурорка

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Документувала злочини окупантів: на Харківщині під час обстрілу загинула прокурорка

В Харківській області в результаті обстрілу загинула прокурорка.

Російські окупанти ракетами обстріляли житловий сектор селища Шевченкове Куп'янського району. В результаті загинула жінка, яка працювала прокурором.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурорка Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області Олена Маслич загинула вчора, 20 листопада, внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району.   
  
Жінка з першого дня деокупації Шевченківської тергромади та Куп'янського району виконувала свої службові обов‘язки, документуючи факти збройної агресії РФ на території району.   
   
 У загиблої залишився 15-річний син. 

Нагадаємо, що в Мережі з'явилося відео, як українські захисники підірвалися на міні в "Хамві" і вижили. Українські захисники відбулися контузіями. Хлопці вийшли з фургона і заходилися лагодити пошкоджену в результаті вибуху техніку.

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Перегляди
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