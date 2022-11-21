Документувала злочини окупантів: на Харківщині під час обстрілу загинула прокурорка

Російські окупанти ракетами обстріляли житловий сектор селища Шевченкове Куп'янського району. В результаті загинула жінка, яка працювала прокурором.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Прокурорка Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області Олена Маслич загинула вчора, 20 листопада, внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району.



Жінка з першого дня деокупації Шевченківської тергромади та Куп'янського району виконувала свої службові обов‘язки, документуючи факти збройної агресії РФ на території району.



У загиблої залишився 15-річний син.

Нагадаємо, що в Мережі з'явилося відео, як українські захисники підірвалися на міні в "Хамві" і вижили. Українські захисники відбулися контузіями. Хлопці вийшли з фургона і заходилися лагодити пошкоджену в результаті вибуху техніку.

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