Укрaїнa
563
2 хв

Документи на відстрочку тепер прийматиме ЦНАП: деталі про зміни від 1 листопада

Документи на відстрочку від мобілізації прийматиме ЦНАП, але видаватиме ТЦК.

Ірина Лаб'як
Відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

В Україні від 1 листопада відстрочку від мобілізації можна буде оформити лише через застосунок «Резерв+» або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Водночас видаватиме документи про відстрочку ТЦК та СП.

Про це речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

«З першого листопада документи ці (на відстрочку — ред.) прийматимуть в ЦНАП. Але це лише стосується прийомки документів. Тому що той процес, який був раніше в ТЦК стосовно видачі відстрочок, він залишається незмінним насправді», — сказав Байдалюк.

Він пояснив, що рішення про надання відстрочки від мобілізації ухвалює комісія, до якої входять представники військової адміністрації, ТЦК, лікарі, вчителі, представники освіти — якщо йдеться про відстрочку для студентів. Рішення комісії ухвалюється на підставі тих документів, які їй надають у ТЦК.

У цьому контакті речник столичного військкомату пояснив, що зміниться від 1 листопад.

«Ну і насправді тепер теж нічого не зміниться. Зміниться лише ось цей перший ланцюжок стосовно подачі документів. Тепер вони подаватимуться громадянами не до ТЦК, а до ЦНАПів. А ЦНАПи вже в електронному вигляді по системі електронного документу обігу передаватимуть знову ж таки до ТЦК. І ТЦК знову ж передаватимуть документи в комісію, комісія прийматиме рішення», — описав процес Байдалюк.

Він додав, що в разі надання відстрочки, ТЦК вноситиме відповідні дані про неї до реєстру «Оберіг».

«Тобто все залишається незмінним, як і було раніше, за винятком ось цього першого кроку подачі документів. Вноситимуться відповідні дані в державній реєстр. В електронному вигляді це фіксуватиметься через „Оберіг“ в „Резерв+“, кому ця відстрочка надана. І в паперовому вигляді також, кому це необхідно, також видаватиметься ця довідка. Знову ж таки, видаватиметься ТЦК, не ЦНАПами. ЦНАПи лише прийматимуть документи«, — пояснив речник Київського ТЦК.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони повідомили, що від 1 листопада в Україні зміняться правила оформлення та подовження відстрочок: ТЦК припиняють приймати заяви від громадян. Залишається лише два шляхи подання документів: через застосунок «Резерв+» (для 9 типів відстрочок) та через будь-який зручний ЦНАП. ЦНАП виступатиме як «фронт-офіс»: адміністратор сканує паперові документи та передає їх до ТЦК в електронній формі. Рішення про відстрочку, як і раніше, ухвалює ТЦК.

