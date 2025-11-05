Доля Покровська: Годжес спрогнозував, якими будуть наслідки виходу ЗСУ з міста

Покровськ / © Deepstatemap

Росіянам знадобився рік, щоб просунутися до Покровська. Якщо ЗСУ й доведеться залишити місто, це не буде початком кінця.

Про це розповів екскомандувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес для TVP World.

Прогноз Годжеса щодо майбутнього Покровська

Як зазначив генерал, росіяни у липні голосно заявляли, що місто впаде. Наразі вже листопад, а воно тримається.

«У Покровську, крім руїн, нічого не залишилося. Тож у якийсь момент українці можуть вирішити вивести війська, бо немає сенсу триматися за місто», — зазначив він.

Також військовий визнає, що сьогодні дуже складно розібратися, що саме відбувається у місті.

«Падіння Покровська не означатиме початок кінця для України в контексті війни. РФ кинула усе, що має, на захоплення Покровська. І поки невідомо, чи допоможе їй це», — додав Годжес.

Годжес запевнив: якщо ЗСУ вирішать відступити, то вони займуть іншу лінію оборони. Тоді як росіянам доведеться залишитися там, де лише самі руїни, протитанкові рови та безліч нерозірваних боєприпасів. Щобільше, наступати одразу в окупантів точно не виде.

Раніше військовий оглядач пояснив, що відбувається у Покровську.

«Там десь наші стоять, десь росіяни. Не можна сказати, що хтось когось заблокував. Не можна говорити, що росіяни контролюють певну частину Покровська. Бо буває таке, що заходить російська група, малюють червоний колір, потім цю російську групу знищують. Треба перемальовувати. І так треба перемальовувати кожного разу, розумієте?», — завершив Попович.

Саме тому, додає він, робити будь-які прогнози зараз не варто. Лунають дуже полярні заяви, тож слід зачекати.