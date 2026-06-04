Доля українських чоловіків у ЄС: які ідеї розглядають країни

Українські чоловіки у ЄС / © ТСН.ua

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У Європейському Союзі нині розглядають кілька ідей щодо того, як можна змінити перебування українських військовозобов’язаних чоловіків у ЄС. Зокрема, деякі країни розглядають повернення чоловіків до України. Усі ідеї обговорюватимуться на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколаса Іоаннідеса.

Доля українських чоловіків у ЄС: чи будуть їх повертати додому

У ЄС мають багато ідей щодо того, що робити з українськими чоловіками у Європі і того, чи давати їм притулок надалі. Ніколас Іоаннідес зазначив, що найближчим часом кардинальних рішень не ухвалюватимуть.

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«Ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі», — додав він.

Наразі невідомо, чи виключатимуть з категорій українців, які мають право на тимчасовий захист, українських чоловіків призовного віку. Також залишається невідомим, чи підтримають у ЄС надання притулку за географічним принципом безпечних і небезпечних регіонів.

Так нині працює тимчасовий захист у Швейцарії — отримати його можуть лише українці з областей, що визнані небезпечними. Отримати відмову можуть біженці з таких областей України: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька.

Зокрема, Ніколас Іоаннідес зазначив, що і це питання поставили на порядок денний.

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«Тож, можливо, це одна з ідей, і ми хотіли б послухати й інші країни», — повідомив заступник міністра внутрішніх справ з питань міграції Кіпру.

Чи будуть висилати українських чоловіків з ЄС

Нагадаємо, що депортація українських чоловіків із Німеччини чи інших країн Європейського Союзу можлива лише за рішенням місцевих органів влади цих держав. Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, Україна не має повноважень самостійно визначати, кого інша країна повинна залишити на своїй території або повернути.

Примусове переміщення людей через кордон регулюється виключно міжнародними договорами, зокрема Угодою між Україною та ЄС про реадмісію осіб. Відповідно до неї, Україна зобов’язана приймати назад своїх громадян, якщо європейська сторона доведе їхнє громадянство та відсутність законних підстав для подальшого перебування в ЄС.

У МВС наголосили, що рішення про законність перебування людини в країні ухвалюють винятково компетентні органи цієї держави. Саме вони визначають усі умови в’їзду, проживання або можливого повернення іноземців за чітко передбаченою процедурою.

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18–22 років не призвів до масового відтоку студентів. Міносвіти не фіксує критичних тенденцій, а ситуація залишається в межах норми.

Ба більше, кількість реєстрацій на НМТ зростає, зокрема, надійшло близько 30 тисяч заявок від українців з-за кордону, що свідчить про збереження інтересу до українських вишів.

Попит на навчання в Україні залишається високим, особливо в університетах західних регіонів. Найбільше зростання кількості студентів фіксують у закладах вищої освіти Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Луцька та Житомира.

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