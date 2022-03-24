Доліталися: ЗСУ за добу знищили 11 повітряних цілей окупантів

Авіація ворога за останню добу зробила понад 250 літаковильотів.

Збройні Сили України та Тероборони продовщують знищувати техніку РФ. Зокрема, щодня захисники України "приземляють" повітряні об'єкти окупантів.

Також читайте Повітряні сили України "приземлили" 2 літаки окупантів на Харківщині

Зведення за останню добу повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація ворога за останню добу зробила понад 250 літаковильотів (що на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

"Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, 22 березня ЗСУ знищили 17 повітряних суден окупантів. Авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника.

Читайте також: