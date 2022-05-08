Долітався: ЗСУ знищили ворожого лазутчика, який стежив за їхніми позиціями

Долітався: ЗСУ знищили ворожого лазутчика, який стежив за їхніми позиціями

У окупантів сьогодні на один безпілотник стало менше.

Збройні сили України поцілили ворожий "Орлан".

Про це повідомляють військові 128-ї бригади.

"128 бригада збила російський дрон "Орлан-10", який намагався стежити за нашими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії. Це вже третій новітній безпілотник "Орлан", знищений штурмовиками 128-ї бригади", - йдеться в повідомленні.

За попередню добу зенітно ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено 1 вертоліт Мі-28Н, 7 БпЛА типу “Орлан”,2 БпЛА типу “Форпост” та 2 крилаті ракети. Додатково 2 БпЛА типу “Орлан” було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

Нагадаємо, що армія Російської Федерації продовжує блокувати та штурмувати українські підрозділи у районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Солдатам держави-терористки вдалося облаштувати на "Шлаковій горі" нову точку для корегування обстрілів та веденення снайперського вогню. Зробили загарбники це під прикриттям "режиму тиші".