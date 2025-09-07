"Долю України вирішено": Орбан шокував цинічною заявою про "поділ" на три частини

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після завершення війни Україна може бути поділена на три зони.

Про це передає Magyar Nemzet.

За словами Віктора Орбана, Україну «поділять» на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону. На його думку, нинішні обговорення європейських лідерів щодо гарантій безпеки фактично означають визнання російської зони. Питання тепер полягає не в тому, чи існуватиме така зона, а в тому, яким буде її розмір і структура.

Реклама

«Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі „елегантно“ розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом розділу України стануть російська зона, демілітаризована зона та західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точяться лише про те, скільки регіонів вона має включати», — цинічно сказав він.

За словами Орбана, межі так званої «демілітаризованої зони» нібито поки обговорюються.

Нагадаємо, що в Угорщині вигадали нові причини для блокування вступу України в ЄС.