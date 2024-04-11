Долучайся до свого війська, щоб не воювати в чужому: Львівський ТЦК зняв мотиваційний ролик

На кадрах показано альтернативне майбутнє, де РФ перемогла і забирає до своєї армії всіх українців.

Львівський ТЦК та СП опублікував мотиваційний відеоролик для заохочення мобілізації.

Слоган кампанії: “Якщо не долучитися до свого війська, доведеться воювати в чужому. Ставай на захист України сьогодні!”.

На кадрах показано альтернативне майбутнє. Українці називають різні причини, чому не можуть чи не хочуть служити в армії. Проте виявляється, що їх мобілізують не до ЗСУ, а до російської армії, і "співбесіду" проводить окупант з символікою "Z".

Як наслідок, росіяни вже нікого не слухають і забирають до лав своєї армії всіх.

"Коли ворог прийде у твій дім, він не ставитиме запитань – він віддаватиме накази", – йдеться у підписі до відео.

Долучайся до свого війська, або доведеться воювати у чужому: Львівський ТЦК зняв мотиваційний ролик

В коментарях українці зауважили, що ролик за своєю суттю відображає реальність.