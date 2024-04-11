Долучайся до свого війська, щоб не воювати в чужому: Львівський ТЦК зняв мотиваційний ролик

На кадрах показано альтернативне майбутнє, де РФ перемогла і забирає до своєї армії всіх українців.
Львівський ТЦК та СП опублікував мотиваційний відеоролик для заохочення мобілізації.
Слоган кампанії: “Якщо не долучитися до свого війська, доведеться воювати в чужому. Ставай на захист України сьогодні!”.
На кадрах показано альтернативне майбутнє. Українці називають різні причини, чому не можуть чи не хочуть служити в армії. Проте виявляється, що їх мобілізують не до ЗСУ, а до російської армії, і "співбесіду" проводить окупант з символікою "Z".
Як наслідок, росіяни вже нікого не слухають і забирають до лав своєї армії всіх.
"Коли ворог прийде у твій дім, він не ставитиме запитань – він віддаватиме накази", – йдеться у підписі до відео.
В коментарях українці зауважили, що ролик за своєю суттю відображає реальність.
Нагадаємо, що росіяни створили фейк про мобілізацію студентів столичного КНУ ім. Тараса Шевченка.
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