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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Долучення жінок до служби в армії: радниця ЗСУ заявила про помилку держави

За словами Григор’євої, ще 2024 року в Україні можна було б використати норвезький приклад, за яким жінки йдуть добровільно навчатися на строкову службу.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Долучення жінок до служби в армії: радниця ЗСУ заявила про помилку держави

Радниця з гендерних питань ЗСУ

Те, що Україна не порушувала тему стройової армії для жінок від 2014 року, — помилка держави.

Про це заявила радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор’єва під час конференції hromadske «Війна жіночого роду».

“Ми втратили те, що не „пушили“ тему, щоб жінки долучалися до стройової служби в армії. Якби ми тоді почали цю тему „пушити“, то, можливо, вона б не була такою болісною сьогодні», — зазначила вона.

Григор’єва вважає, що ще 2024 року можна було використати норвезький приклад, за яким жінки й молоді дівчата йдуть добровільно навчатися на строкову службу, і далі можуть більше долучатися до армії та поєднувати з нею своє життя, проте цього не було зроблено.

«Ми цього не зробили, і це, звісно, наша провина. Ми не популяризували тему залучення всіх жінок. Жінки як пішли у 2014 році добровільно, так і зараз вони йдуть добровільно. Але честь і хвала цим жінкам, тому що вони вмотивовані, тому що вони прийшли самі», — додала вона.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук анонсувала появу нових законів. У травні поточного року подадуть законопроєкти про підготовку цивільних до дій під час війни.

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